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صدارة مغربية وغياب صلاح.. أعلى 5 لاعبين عرب قيمة سوقية في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

08:55 م 06/06/2026
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    عمر مرموش ينضم لمعسكر منتخب مصر
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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، مشاركة 8 منتخبات عربية وهم: "مصر، المغرب، تونس، الجزائر، العراق، قطر، الأردن والسعودية".

أعلى اللاعبين العرب قيمة سوقية في كأس العالم 2026

1- أشرف حكيمي، منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، 80 مليون يورو

2- عمر مرموش، منتخب مصر ونادي مان سيتي، 60 مليون يورو

3- أيوب بوعدي، منتخب المغرب ونادي ليل، 50 مليون يورو

4- إبراهيم مازا، منتخب الجزائر ونادي باير ليفركوزن، 45 مليون يورو

5- ريان آيت نوري، منتخب الجزائر ونادي مان سيتي، 40 مليون يورو

ويغيب النجم المصري ونجم ليفربول السابق محمد صلاح عن القائمة، حيث تصل قيمته السوقية عند 30 مليون يورو.

موعد أول مباراة لمصر في كأس العالم

وفي سياق متصل يستهل المنتخب المصري مبارياته في النسخة المقبلة من المونديال، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم 2026

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