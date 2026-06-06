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وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران لاستئناف الوساطة بين أمريكا وإيران

كتب : محمد جعفر

08:43 م 06/06/2026

وزير الداخلية الباكستاني محسن تقوي

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وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، السبت، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات المرتبطة بالمسار الأمريكي الإيراني، في إطار جهود الوساطة التي تضطلع بها إسلام آباد خلال الفترة الأخيرة.

لقاء مرتقب مع عباس عراقجي

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أن نقوي سيعقد لقاءً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته، لبحث تطورات المحادثات والملفات المطروحة على طاولة التفاوض بين طهران وواشنطن.

تأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه باكستان ترسيخ موقعها كوسيط إقليمي فاعل عقب الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث برزت خلال الأشهر الماضية كقناة اتصال بين الطرفين، ولعبت دوراً مهماً في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت خلال أبريل الماضي.

الأصول المجمدة ضمن شروط الاتفاق

وفي سياق متصل، قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن)، إن أي اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يرتبط بموافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

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