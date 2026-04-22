كشفت الداخلية ملابسات فيديو شخص يرقص بملابس أميرية وسلاح بلاستيك بمولد بسوهاج؛ تبين أنه غير متزن نفسياً وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص يرتدي ملابس أميرية ويقوم بالرقص حاملاً سلاحاً هيكلياً بلاستيكياً، وذلك خلال احتفالات مولد العارف بالله بمحافظة سوهاج، مما استوجب فحص الواقعة وتحديد هوية الشخص.

كشف حقيقة فيديو الرقص بمولد العارف بالله بسوهاج

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم أول أسوان)، وبحوزته الملابس الأميرية والسلاح الهيكلي "البلاستيكي" اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الشخص المذكور غير متزن نفسياً، وأنه من "الهائمين" الذين يترددون باستمرار على الموالد والاحتفالات الشعبية بكافة محافظات الوجه القبلي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.