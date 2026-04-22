بملابس أميرية وسلاح "لعبة".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو الرقص بمولد في سوهاج

كتب : علاء عمران

12:28 م 22/04/2026 تعديل في 12:32 م

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الرقص بمولد في سوهاج

كشفت الداخلية ملابسات فيديو شخص يرقص بملابس أميرية وسلاح بلاستيك بمولد بسوهاج؛ تبين أنه غير متزن نفسياً وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص يرتدي ملابس أميرية ويقوم بالرقص حاملاً سلاحاً هيكلياً بلاستيكياً، وذلك خلال احتفالات مولد العارف بالله بمحافظة سوهاج، مما استوجب فحص الواقعة وتحديد هوية الشخص.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم أول أسوان)، وبحوزته الملابس الأميرية والسلاح الهيكلي "البلاستيكي" اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الشخص المذكور غير متزن نفسياً، وأنه من "الهائمين" الذين يترددون باستمرار على الموالد والاحتفالات الشعبية بكافة محافظات الوجه القبلي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



بعد جدل برنامج "الطيبات".. كيف كان طعام النبي ﷺ يوميًا؟
أخبار

دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور
أخبار المحافظات

جلسة حاسمة.. عبد الحفيظ يجتمع بالشحات وكوكا لتجديد تعاقدهما
رياضة محلية

بعد تداول فيديو| الداخلية تكشف حقيقة منع طفلة من الطعام والدواء داخل مدرسة
حوادث وقضايا

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
أخبار مصر

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟