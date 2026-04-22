أقامت "شيماء.ع" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد شهرين فقط من الزواج، مبررة طلبها بتعرضها للخيانة والاعتداء، قائلة: "خانني مع زوجة شقيقي، وصورتهما، فضربني وكسر هاتفي واتهمني بالجنون".

وقالت الزوجة في دعواها، إنها تزوجت بعد فترة خطوبة قصيرة، وكانت تتوقع حياة مستقرة، إلا أنها فوجئت بتصرفات غريبة من زوجها منذ الأسابيع الأولى، إذ كان كثير الغياب عن المنزل، ويتعامل معها بجفاء غير مبرر.

زواج سريع ونهاية مبكرة

وأوضحت "شيماء" أنها بدأت تشك في سلوك زوجها، ما دفعها لمراقبته لمدة شهر كامل، مضيفة: "كنت أشعر أن هناك أمرًا غير طبيعي.. كان يخرج كثيرًا ويتجنب الحديث، فقررت متابعة تحركاته لفهم الحقيقة".

وأكدت أنها صُدمت عندما اكتشفت وجود علاقة غير مشروعة بين زوجها وزوجة شقيقها، مشيرة إلى أنها وثّقت تلك العلاقة من خلال صور التقطتها لهما، قائلة: "رأيتهما بعيني وصورتهما.. لم تكن مجرد شكوك".

صدمة الخيانة داخل العائلة

وأضافت أنها واجهت زوجها بما لديها من أدلة، إلا أنه أنكر في البداية، قبل أن يتحول النقاش إلى مشادة عنيفة، انتهت بقيامه بحذف الصور من هاتفها، والتعدي عليها بالضرب، وكسر الهاتف.

وتابعت: "بدلًا من الاعتراف أو الاعتذار، اعتدى عليّ ومسح كل شيء من الهاتف، وبدأ يردد أنني أتخيل وأعاني من مرض نفسي"، مؤكدة أنها شعرت بالخطر وانعدام الأمان داخل منزل الزوجية.



فشل محاولات الصلح الأسري

وأشارت إلى أن الخلافات تصاعدت بعد تلك الواقعة، وأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في علاقة تفتقر إلى الاحترام والأمان، خاصة مع إنكار الزوج واتهامها بالجنون.

ولفتت إلى أنها لجأت إلى أسرتها، التي حاولت التدخل لإنهاء الأزمة، إلا أن محاولات الصلح باءت بالفشل، في ظل تمسك الزوج بموقفه ورفضه تحمل المسؤولية.

"حياتي اتدمرت في شهرين"

وقالت: "كنت أظن أنني أبدأ حياة جديدة، لكن ما حدث دمرني نفسيًا.. شهران فقط كانا كافيين لأدرك أنني لا أستطيع الاستمرار".

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع، مؤكدة استحالة العِشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها من استمرار العلاقة في ظل ما تعرضت له من إهانة واعتداء، مطالبة المحكمة بالتفريق بينهما حفاظًا على كرامتها وسلامتها النفسية.

دعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة

وحملت الدعوى رقم 817 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

