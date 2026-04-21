قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن واشنطن قررت تعليق رحلة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المقررة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي كانت تهدف لإجراء مباحثات سلام، نتيجة عدم تقديم طهران تأكيدات رسمية بالحضور.

وأفاد المسؤول الأمريكي، بأن قرار إلغاء أو تعليق الرحلة جاء في ظل الضبابية المحيطة بالموقف الإيراني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة على مراجعة هذا القرار في أي لحظة وفقا للمستجدات.

خيارات واشنطن بعد تعثر مفاوضات إيران وأمريكا

ومن المرتقب وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، برفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي إلى واشنطن بعد ظهر الثلاثاء، لبدء مشاورات مكثفة حول الخطوات القادمة في ملف إيران وأمريكا.

وامتنع المسؤول الأمريكي عن تقديم توقعات محددة حول السيناريوهات المحتملة في حال انقضاء فترة وقف إطلاق النار الراهنة دون عقد لقاء جديد في إسلام آباد.

ومع ذلك، لفت المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ ببدائل استراتيجية متنوعة بعيدا عن خيار استئناف الغارات الجوية المباشرة، مما يترك الباب مواربا أمام مسارات أخرى لتجنب استئناف حرب إيران.

الموقف الإيراني من تهديدات أمريكا

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لم تحسم موقفها النهائي بعد بشأن الانخراط في مفاوضات التهدئة.

وأوضح بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني مساء الثلاثاء، أن طهران تشعر بالاستياء مما اعتبرته رسائل متناقضة تصدر عن الجانب الأمريكي.

وأكد بقائي أن هذا التريث ليس ناتجا عن تردد، بل بسبب السلوكيات والرسائل المتضاربة والأفعال غير المقبولة من واشنطن في إطار صراع إيران وأمريكا.