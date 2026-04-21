إيران ترد على ترامب بشأن دعوته للإفراج عن 8 نساء

نفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن تكون ثماني نساء مهددات بالإعدام، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت أسوشيتد برس عن وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية نفيها لادعاءات ترامب بأن النساء يواجهن الإعدام. وأوضحت أن بعضهن تم الإفراج عنهن بالفعل، بينما تواجه أخريات تهمًا — إذا ثبتت أمام القضاء — قد تؤدي في النهاية إلى أحكام بالسجن وليس الإعدام.

ولم تحدد السلطات أسماء النساء اللاتي قيل إنه تم الإفراج عنهن.

في المقابل، أفادت مراكز حقوقية بأن ما لا يقل عن اثنتين من النساء يواجهن اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إيران إلى عدم إعدام ثماني نساء متهمات بارتكاب جرائم ضد الدولة، وذلك بالتزامن مع محادثات وقف إطلاق النار في إسلام آباد بباكستان.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إلى القيادة الإيرانية، التي ستتفاوض قريبًا مع ممثليني: سأكون ممتنًا جدًا للإفراج عن هؤلاء النساء. أنا متأكد أنهم سيحترمون ذلك. الرجاء عدم إيذائهن! سيكون ذلك بداية رائعة لمفاوضاتنا".

وكان منشور ترامب قد تضمن لقطة شاشة من تعليق لناشط يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى إيال ياكوبِي، نشر صور ثماني نساء قال إنهن حُكم عليهن بالإعدام.



بحسب منظمات حقوق الإنسان نقلت عنهم أسوشيتد برس، تم اعتقال خمسة من الأشخاص الذين ظهروا في الصورة التي أشار إليها ترامب خلال احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام. إحدى النساء، وهي من الأقلية البهائية في إيران، متهمة بأنها جزء من شبكة توصف بأنها "شيطانية وخاضعة لنفوذ إسرائيل".