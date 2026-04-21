السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة وترويج الحشيش في المرج

كتب : محمود الشوربجي

07:31 م 21/04/2026

ضبط متهم-أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات لمتهم بحيازة كمية من الحشيش، وتغريمه 50 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة المرج.

تفاصيل القبض على متهم بحيازة الحشيش في المرج

كانت مباحث قسم شرطة المرج قد تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة وترويج المواد المخدرة على العملاء بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وأن المتهم "محمد.ع" وراء ارتكاب الواقعة.

المتهم ينفي إتجاره بالحشيش في المرج

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الحشيش، ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه، وبمواجهة المتهم أنكر الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
طب أسنان المنوفية: خطأ بشري وراء تفعيل نظام الإطفاء الذاتي وإصابة عدد من
لتفريغ التسجيلات قبل وفاته.. دفاع ضياء العوضي يعلن توجهه إلى الإمارات
"قصة من وحي الخيال".. الجنايات تكشف 7 أسباب لبراءة "الأوكران" في الذهب
خبير يضع روشتة نجاح مبادرة إحلال السيارات الكهربائية بالبنزين القديمة

