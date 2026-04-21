قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات لمتهم بحيازة كمية من الحشيش، وتغريمه 50 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة المرج.

تفاصيل القبض على متهم بحيازة الحشيش في المرج

كانت مباحث قسم شرطة المرج قد تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة وترويج المواد المخدرة على العملاء بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وأن المتهم "محمد.ع" وراء ارتكاب الواقعة.

المتهم ينفي إتجاره بالحشيش في المرج

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الحشيش، ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه، وبمواجهة المتهم أنكر الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.