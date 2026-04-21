سقوط وغرق ونزيف.. "عزرائيل" يمر من شوارع القاهرة في ليلة مأساوية

كتب : محمد شعبان

06:58 م 21/04/2026

رحلة الموت من السابع في عين شمس بالقاهرة

في ليلة لم تكن هادئة كما بدت، شهدت شوارع العاصمة سلسلة من الحوادث المفجعة التي تنوعت فصولها بين السقوط من الشاهق، والغرق في غياهب النيل، ومحاولات يائسة لإنهاء الحياة. فمن دار السلام إلى عين شمس، توقفت عقارب الساعة عند لحظات الوداع الأخيرة، لترسم خريطة من الوجع فوق أرصفة القاهرة.

الموت من الطابق السابع في عين شمس

في شارع "سيدي بلال" المتفرع من جسر السويس بمنطقة عين شمس، ساد صمت رهيب قطعه صوت ارتطام هزّ أركان المنطقة. لم تكن مجرد حادثة سقوط عابرة، بل كانت جثة هامدة لشخص فارق الحياة فور سقوطه من الطابق السابع.

النيل يلفظ أنفاس غريق دار السلام


وبالانتقال إلى دار السلام، وتحديداً شارع "الجسر البراني"، كان للموت وجه آخر. هناك، حيث لفظ شخص أنفاسه الأخيرة غرقاً. جثة ساكنة بقيت في مكان البلاغ تحت حراسة الصمت، بانتظار وصول جهات التحقيق لفك طلاسم الواقعة ومعرفة ما إذا كانت الأقدام قد زلت أم أن هناك فصلاً خفياً لم يُرو بعد.

دراما فوق كوبري عين شمس

أمام سنترال عين شمس، بشارع 6 أكتوبر، لم تنتهِ القصة بموت محقق هذه المرة، بل بنزيف يسابق الزمن. ادعاء محاولة انتحار من أعلى الكوبري جعل الأنفاس تُحبس، حيث نُقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى عين شمس العام في حالة حرجة، بينما انتشرت قوات الشرطة لتأمين مسرح الحادث والوقوف على أسباب إقدام الشخص على هذه الخطوة الصعبة.

