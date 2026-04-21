"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان

كتب : سهيلة أسامة

09:18 م 21/04/2026

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة للفنان محمد منير من على ضفاف النيل في أسوان، خلال تواجدها هناك.

وقالت ليلى في مقطع فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "النيل وأسوان وجمال أسوان وصوت منير.. يا منير ربنا يسعد أيامك ويديلك الصحة والعافية، بلدك الجميلة وأهلك الطيبين الكرماء.. قابلتهم إمبارح وطمنوني عليك، أنا بدعيلك وبحبك، ويلا تعالى خدني وفسحني في أسوان أكتر وأكتر".

يُذكر أن ليلى علوي تم تكريمها من إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس.

أعمال تنتظرها ليلى علوي

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟" خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، وأحمد عصام السيد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان
