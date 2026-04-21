وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة للفنان محمد منير من على ضفاف النيل في أسوان، خلال تواجدها هناك.

وقالت ليلى في مقطع فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "النيل وأسوان وجمال أسوان وصوت منير.. يا منير ربنا يسعد أيامك ويديلك الصحة والعافية، بلدك الجميلة وأهلك الطيبين الكرماء.. قابلتهم إمبارح وطمنوني عليك، أنا بدعيلك وبحبك، ويلا تعالى خدني وفسحني في أسوان أكتر وأكتر".

يُذكر أن ليلى علوي تم تكريمها من إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس.

أعمال تنتظرها ليلى علوي

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟" خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، وأحمد عصام السيد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

