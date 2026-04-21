"حزب الله" يعلن استهداف مربض مدفعية لجيش الاحتلال شمال إسرائيل

أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية استهداف موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال إسرائيل.

وذكرت الجماعة أنها قصفت بالصواريخ "مربض مدفعية" تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر جلعادي، قائلة إن ذلك يأتي رداً على "الخروقات الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار.

اتفاق وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل وإطلاق طائرة مسيّرة من لبنان، مشيرا إلى أن ذلك يعدّ "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الاحتلال اعترضت طائرة مسيّرة قبل عبورها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن المنظومات الدفاعية تعاملت معها في الوقت المناسب.

وأشار إلى وقوع إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان، لافتاً إلى أن ميليشيا حزب الله أطلقت عدة صواريخ باتجاه ما وصفه بـ"الخط الأصفر" في منطقة تلتين.

من جهتها، أفادت مصادر عسكرية بصدور إنذارات في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، عقب رصد إطلاق صاروخ باتجاه قوات إسرائيلية في لبنان، إضافة إلى محاولة تسلل طائرة مسيّرة إلى المجال الجوي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".