قال السفير أمير سعيد إيرواني مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن طهران رصدت بعض المؤشرات التي تلمح إلى احتمالية استعداد واشنطن لإنهاء الحصار البحري المفروض عليها.

وأوضح إيرواني أنه في حال أوقفت الولايات المتحدة هذا الحصار، فإنه يعتقد أن الجولة القادمة من المباحثات ستنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لتعزيز مسار إنهاء حرب إيران وأمريكا.

شروط إنهاء حرب إيران والعودة للتفاوض

ووصف المندوب الإيراني الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية بأنه يمثل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الحالي، مؤكدا أن إلغاء هذا الحصار يعد مطلبا أساسيا لبدء أي جولة تفاوضية جديدة.

ورغم هذه التصريحات، لم يصدر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي إعلان رسمي يفيد بالتوجه نحو رفع القيود البحرية، مما يجعل مستقبل حرب إيران مرتبطا بمدى الاستجابة لهذه الشروط المسبقة.

جاهزية طهران لمسارات صراع إيران وأمريكا

وأكد إيرواني، خلال حديثه لمجموعة من الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن الولايات المتحدة هي من بدأت العمليات العسكرية ضد بلاده، مشددا على أنه في حال رغبت واشنطن في إيجاد مخرج سياسي والعودة لطاولة الحوار، فإن طهران ستكون مستعدة لذلك.

وأضاف السفير الإيراني: "إذا أرادوا خوض الحرب، فإن إيران مستعدة لذلك أيضا"، في إشارة واضحة إلى انفتاح بلاده على كافة الاحتمالات في حرب إيران وأمريكا.

ودعا إيرواني إلى ضرورة منح الفرصة للحلول الدبلوماسية عند سؤاله عن فرص نجاح المباحثات القادمة، معربا عن أمله في أن تساهم هذه التحركات في إنهاء أزمة حرب إيران وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد العسكري.