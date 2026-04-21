خناقة تنتهي بعاهة.. كواليس سقوط بلطجي مدينة نصر بعد فيديو الزوجة

كتب : مصراوي

07:07 م 21/04/2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مدينة نصر

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في فك طلاسم مقطع فيديو استغاثت فيه سيدة من التعدي على زوجها. الحقيقة التي كشفتها التحريات لم تكن مجرد اعتداء عابر، بل صراع على "جدران" تحول إلى معركة خشبية دامية في قلب مدينة نصر.

معركة مدينة نصر

تبين بالفحص أن الواقعة بدأت داخل عقار بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، حيث اشتعلت شرارة الخلاف بين جارين حول ملكية إحدى الشقق السكنية. الطرف الأول (المجني عليه) وجد نفسه في مواجهة عامل "له معلومات جنائية"، لم يكتفِ الأخير بالنقاش، بل قرر حسم النزاع بالقوة.

خناقة شقة مدينة نصر

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفان التعدي، إلا أن الطرف الثاني استخدم عصا خشبية كانت بحوزته، مسدداً ضربات قوية أدت إلى إصابة الطرف الأول بكسر في القدم، وهو ما وثقه مقطع الفيديو المتداول الذي أثار ضجة واسعة.

تدخل الشرطة


عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة مبرراً تصرفه بالخلاف القائم على الشقة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة.

