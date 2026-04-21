عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعًا لمناقشة خطط العمل بحي الوراق وتقييم مستوى الأداء ومتابعة نسب إنجاز المشروعات إلى جانب الوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات .

تفاصيل اجتماع محافظ الجيزة اليوم لمناقشة خطط العمل بالوراق

كلف محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، بمراجعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ضمن منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا عدم السماح بوجود أي تعديات على الرقعة الزراعية، وسرعة إزالة المباني المخالفة التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار "الأنصاري" إلى أنه تم تدعيم حي الوراق بعدد شركتين نظافة و60 عاملًا إضافيًا بخلاف العمالة الثابتة التابعة لهيئة النظافة والتجميل، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة .

وكلف المحافظ بتكثيف حملات الإشغالات على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الجهود أسفرت خلال شهرين عن رفع 2600 حالة إشغال بنطاق الحي.

تنفيذ مشروعات صرف صحي جديدة بطول لتحسين البنية التحتية

استعرض الاجتماع أيضًا موقف مشروعات الصرف الصحي، إذ تم الانتهاء من دعم خدمات الصرف الصحي بطول 390 مترًا بمنطقتي وراق العرب وشارع المشاية بجزيرة محمد بما يسهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات.

وتم عرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 20 أبريل 2026، إذ بلغت نسبة الإنجاز 99.88%، مؤكدًا ضرورة منع أي مخالفات جديدة، مع توعية المواطنين وحثهم على تقنين أوضاعهم وتقديم التيسيرات للجادين، تحقيقًا للصالح العام.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل الميداني وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفات.

ويذكر أنه الاجتماع جاء بحضور كل من: هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمد عبد الراضي رئيس حي الوراق ونوابه.

