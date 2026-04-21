24 ساعة صعبة شهدتها محافظة الجيزة إثر وقائع صعبة سجلتها محاضر أقسام الشرطة ما بين جريمة قتل ومحاولة انتحار وشروع في قتل محام.

الجيران ينقذون "سيدة السبيرتو"

أقدمت سيدة أربعينية على التخلص من حياتها حرق بعدما سكبت على جسدها "سبيرتو" وأضرمت النيران في نفسها نتيجة مرورها بأزمة نفسية إلا أن تدخل الجيران حال دون مصرعها بنقلها للمستشفى للعلاج.

تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب توصلت إلى أن المصابة كانت تمر بحالة اكتئاب حادة خلال الفترة الأخيرة دفعتها للتفكير في طريقة للتخلص من حياتها.

جريمة بسبب أتعاب ضائعة

في الطالبية، شرع سباك في قتل محام وسدد له طعنة في الفخذ وآخر بالوجه مستخدما سلاح أبيض بسبب حصول المصاب على مبلغ مالي "أتعاب" مقابل الدفاع عنه في إحدى القضية لكنه لم يلتزم ولدى مطالبة السباك له برد المبلغ رفض.

مشادة كلامية حادة نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة أشهر على إثرها السباك "كتر" من طيات ملابسه اعتدى به على المحامي قبل نقله إلى المستشفى وعلاجه.

"رصاصة الدين" في أوسيم

ومن غرب الجيزة شمالها تحديدا مركز أوسيم أصيب سائق شاب بطلق خرطوش على يد طالب جامعي بسبب خلافات مالية بينهما وأمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش".

"شيطان المخدرات" دفع لذبح شقيقه

بشارع ترعة السواحل بالوراق، أنهى شاب حياة أخيه "37 عاما" ذبحا بسكين لدى محاولة أحدهما مغادرة المنزل. التحريات التي أشرف عليها العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال بينت أن الشقيقين يعيشان بمفردهما في البيت والثنائي يعاني من إدمان المخدرات ولدى محاولة المتهم جمع متعلقاته ومغادرة المنزل رفض الثاني.

مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة، المجني عليه هرع إلى المطبخ واستل سكينا محاولا التعدي بها على أخيه لكن الأخير استخلصها منه وذبحه بدم بارد تاركا جثته بمسرح الجريمة قبل ضبطه بمعرفة رجال المباحث.

نهاية مأساوية لرحلة الإدمان، مشاجرة بين شقيقين على مغادرة المنزل تنتهي بذبح أحدهما بآلة حادة، والشرطة تضع القيد في يد "قاتل أخيه" والنيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين