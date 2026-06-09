في الوقت الذي انشغل الطلاب بالإجابة على أسئلة الامتحان، حول أحدهم لجنة الامتحان إلى ساحة للبث المباشر ومسرح للاستعراض أمام متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

دقائق من الفوضى داخل اللجنة كانت كافية لإشعال الجدل، قبل أن تكشف التحريات الحقيقة الكاملة وراء الواقعة المثيرة.

فيديو لجنة امتحان الجيزة

بدأت الواقعة بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص داخل لجنة امتحانات للمرحلة الثانوية بمحافظة الجيزة، وهو يقوم بإحداث حالة من الهرج والفوضى وتصوير ورقة الأسئلة أثناء سير الامتحان.

تحديد هوية الطالب

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائية سابقة.

اعترافات مثيرة

وخلال مواجهته، أقر الطالب بأنه قام يوم 6 من الشهر الجاري بتصوير مقطع الفيديو على هيئة "بث مباشر" من داخل إحدى لجان الامتحانات أثناء أدائه الامتحان، موضحًا أنه تعمد إثارة حالة من الهرج وتصوير ورقة الأسئلة كنوع من الاستعراض والتباهي أمام زملائه.

وأضاف أن الهدف من الواقعة كان زيادة أعداد متابعيه على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مادية من خلال رفع نسب المشاهدة والتفاعل.

وعقب ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الامتحان باللجنة المشار إليها، بسبب ما شهدته من تجاوزات ومخالفات أثرت على انتظام العملية الامتحانية.

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