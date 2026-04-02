كواليس فيديو "سحل كلب" بعد ربطه في توك توك بشوارع القاهرة

كتب : علاء عمران

01:15 م 02/04/2026

ضبط سائقين ربطا كلب نافق بتوك توك

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة سائق "توك توك" وحارس عقار لاتهامهما بربط كلب نافق خلف المركبة وسحله في الشارع، بعد تداول مقطع فيديو أثار غضب المواطنين على منصات التواصل الاجتماعيز

واعترف المتهمان بأنهما كانا ينقلان الجيفة للتخلص منها بجوار صندوق قمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما فوريًا.

كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة كلب القاهرة التي انتشرت بصور وفيديوهات صادمة عبر منصات التواصل، حيث حدد الفحص الأمني هوية الجناة ومحل إقامتهما بدائرة القسم. ومن جانب آخر، أوضح المتهمان أن الكلب كان نافقاً منذ 3 أيام بجوار العقار محل عمل الحارس، فقررا نقله بعيداً لإبعاد الرائحة الكريهة، علاوة على ذلك، استخدما وسيلة نقل غير آدمية أثارت استياء المارة.

استخدم المتهمون مركبة توك توك لجر جيفة الحيوان في الطريق العام بدلاً من إبلاغ الجهات المختصة، مما تسبب في مشهد مسيء للذوق العام وقواعد الصحة البيئية. في السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على ملاحقة كافة السلوكيات التي تسيء للشارع المصري، مؤكدة ضرورة الالتزام بالطرق القانونية والبيئية في التخلص من المخلفات، خاصة أن الواقعة تم توثيقها بالصوت والصورة، مما سهل عملية ضبط المتهمين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم
أخبار مصر

توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
المرشد الإيراني "مجتبي" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

المرشد الإيراني "مجتبي" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
رياضة محلية

هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
حوادث وقضايا

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة

