ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة سائق "توك توك" وحارس عقار لاتهامهما بربط كلب نافق خلف المركبة وسحله في الشارع، بعد تداول مقطع فيديو أثار غضب المواطنين على منصات التواصل الاجتماعيز

واعترف المتهمان بأنهما كانا ينقلان الجيفة للتخلص منها بجوار صندوق قمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما فوريًا.

كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة كلب القاهرة التي انتشرت بصور وفيديوهات صادمة عبر منصات التواصل، حيث حدد الفحص الأمني هوية الجناة ومحل إقامتهما بدائرة القسم. ومن جانب آخر، أوضح المتهمان أن الكلب كان نافقاً منذ 3 أيام بجوار العقار محل عمل الحارس، فقررا نقله بعيداً لإبعاد الرائحة الكريهة، علاوة على ذلك، استخدما وسيلة نقل غير آدمية أثارت استياء المارة.

استخدم المتهمون مركبة توك توك لجر جيفة الحيوان في الطريق العام بدلاً من إبلاغ الجهات المختصة، مما تسبب في مشهد مسيء للذوق العام وقواعد الصحة البيئية. في السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على ملاحقة كافة السلوكيات التي تسيء للشارع المصري، مؤكدة ضرورة الالتزام بالطرق القانونية والبيئية في التخلص من المخلفات، خاصة أن الواقعة تم توثيقها بالصوت والصورة، مما سهل عملية ضبط المتهمين.