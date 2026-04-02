أول تعليق من ماكرون بشأن تصريحات ترامب عن "ضربه من زوجته"

كتب : وكالات

02:19 م 02/04/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حياته الشخصية، واصفًا إياها بأنها "غير لائقة" ولا ترقى إلى مستوى الخطاب السياسي.

وقال ماكرون، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، إن هذه التصريحات "لا تستحق ردًا"، في إشارة إلى ما أدلى به ترامب مؤخرًا.

وكان ترامب قد زعم أن ماكرون تعرض للضرب من زوجته، في تعليق أثار جدلًا واسعًا، مستندًا إلى مقطع فيديو قديم يعود إلى مايو 2025، ظهر فيه ما اعتُبر لحظة اعتداء من بريجيت ماكرون على الرئيس الفرنسي خلال زيارة إلى فيتنام، وهو ما نفاه ماكرون سابقًا، معتبرًا أنه جزء من حملة تضليل.

وفي السياق ذاته، تحدث ترامب عن اتصال جمعه بماكرون، قال خلاله إنه طلب دعمًا عسكريًا في منطقة الخليج، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي رفض إرسال سفن قبل انتهاء الحرب، وفق روايته.

كما سخر ترامب من الرد الفرنسي مستخدمًا لكنة ساخرة، قبل أن يؤكد أنه لم يعد بحاجة إلى هذا الدعم.

وفي موازاة ذلك، صعّد ترامب من انتقاداته لحلف شمال الأطلسي، واصفًا إياه بأنه "نمر من ورق"، في استمرار للهجوم على الحلف منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أشار إلى أن واشنطن قد تعيد تقييم علاقتها مع الناتو بعد انتهاء الحرب مع إيران.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق