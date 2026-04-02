انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حياته الشخصية، واصفًا إياها بأنها "غير لائقة" ولا ترقى إلى مستوى الخطاب السياسي.

وقال ماكرون، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، إن هذه التصريحات "لا تستحق ردًا"، في إشارة إلى ما أدلى به ترامب مؤخرًا.

وكان ترامب قد زعم أن ماكرون تعرض للضرب من زوجته، في تعليق أثار جدلًا واسعًا، مستندًا إلى مقطع فيديو قديم يعود إلى مايو 2025، ظهر فيه ما اعتُبر لحظة اعتداء من بريجيت ماكرون على الرئيس الفرنسي خلال زيارة إلى فيتنام، وهو ما نفاه ماكرون سابقًا، معتبرًا أنه جزء من حملة تضليل.

وفي السياق ذاته، تحدث ترامب عن اتصال جمعه بماكرون، قال خلاله إنه طلب دعمًا عسكريًا في منطقة الخليج، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي رفض إرسال سفن قبل انتهاء الحرب، وفق روايته.

كما سخر ترامب من الرد الفرنسي مستخدمًا لكنة ساخرة، قبل أن يؤكد أنه لم يعد بحاجة إلى هذا الدعم.

وفي موازاة ذلك، صعّد ترامب من انتقاداته لحلف شمال الأطلسي، واصفًا إياه بأنه "نمر من ورق"، في استمرار للهجوم على الحلف منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أشار إلى أن واشنطن قد تعيد تقييم علاقتها مع الناتو بعد انتهاء الحرب مع إيران.