إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لتعزيز فقدان الوزن دون اللجوء للأدوية أو المكملات، فقد تكون الإجابة في انتظام وجباتك اليومية.

ماذا يحدث عند تناول نفس الوجبات يوميا؟

وكشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة أوريجون للصحة والعلوم الأمريكية أن تكرار تناول نفس الوجبات يوميا، مع الحفاظ على عدد ثابت من السعرات الحرارية، يمكن أن يسهل خسارة الوزن بشكل ملحوظ، بحسب صحيفة Independent البريطانية.

ما أضرار السمنة؟

تعد السمنة من أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وتتأثر بعوامل متعددة تشمل الوراثة، نمط الحياة، التغذية الغنية بالسعرات، وقلة النشاط البدني، فضلا عن التأثيرات النفسية والاجتماعية مثل التوتر، قلة النوم، والعادات الغذائية غير المنتظمة.

كيف تحارب السمنة؟



ولمواجهة هذه المشكلة، يتطلب الأمر تغييرات مستدامة في أسلوب الحياة، مثل اتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة بانتظام، وتحسين العادات اليومية للحفاظ على وزن صحي.

وفي الدراسة، حلل الباحثون سجلات غذائية دقيقة لـ112 شخصا يعانون زيادة الوزن أو السمنة، خلال مشاركتهم في برنامج سلوكي منظم لفقدان الوزن، وطلب من المشاركين تسجيل كل ما يتناولونه يوميا عبر تطبيق على الهاتف، مع قياس الوزن يوميا، وركز الباحثون بشكل خاص على الأسابيع الأولى لضمان دقة البيانات.

ماذا يحدث عن تكرار تناول الوجبات؟



وقاس الفريق انتظام النظام الغذائي بطريقتين، أولا، مدى تفاوت السعرات الحرارية من يوم إلى آخر وبين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، وثانيا، مدى تكرار تناول الأطعمة نفسها بدلا من تجربة وجبات جديدة باستمرار.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين اتبعوا نمطا غذائيا منتظما، مع تكرار الوجبات والحفاظ على ثبات السعرات، فقدوا وزنا أكبر خلال برنامج استمر 12 أسبوعا مقارنة بمن تناولوا وجبات متنوعة، فقد الأشخاص الأكثر انتظاما حوالي 5.9% من وزنهم، مقابل 4.3% لأولئك الذين تنوعت وجباتهم، كما ارتبطت زيادة تفاوت السعرات اليومية بإنقاص أقل للوزن، كل زيادة بمقدار 100 سعرة حرارية يوميا قللت فقدان الوزن بنحو 0.6 %.

وأشار الباحثون إلى أن تبسيط خيارات الطعام، مثل إعداد قائمة ثابتة من الوجبات المفضلة والحفاظ على استقرار السعرات، قد يساعد على تبني عادات غذائية مستدامة، ومع ذلك، حذروا من أن النتائج تعكس علاقة ارتباطية وليست سببية مباشرة، إذ قد تلعب عوامل مثل الدافع الشخصي والانضباط دورا أيضا.

وأكد الفريق أن التنوع الغذائي يظل مفيدا للصحة العامة، خصوصا عند اختيار وجبات صحية مثل الفواكه والخضروات، لكن في سياق فقدان الوزن، قد يكون النظام المتكرر أفضل للمساعدة على الالتزام بخيارات صحية باستمرار.

