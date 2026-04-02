أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سائل قال فيه: "كنت عايز أسأل عن حكم الزوج إذا أمر زوجته بعدم الذهاب لبيت أهلها، هل يعتبر ذلك عليها ذنبًا أو معصية؟" مؤكدًا أن هناك أمرين في هذا السؤال، الأول متعلق بطاعة الزوج، والثاني متعلق ببر الوالدين وصلة الرحم.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن عقد الزواج يترتب عليه حقوق وواجبات لكل طرف، ومن ضمنها طاعة الزوجة في الأمور التي لا معصية فيها، مشيرًا إلى أن صلة الرحم وبر الوالدين واجبان شرعًا ولا يجوز للزوج منع زوجته عن هذا الواجب.

وأضاف شلبي أن الأمور المتعلقة بزيارة الوالدين أو التواصل معهم يجب أن تتم بالتوافق بين الزوجين، مثل ترتيب المواعيد المناسبة للزيارات أو التواصل الهاتفي عند الضرورة، موضحًا أن أي رفض غير مبرر من الزوج أو الزوجة يحتاج إلى تدخل أهل الخير والصلاح لحل الأمر بطريقة حكيمة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن طاعة الزوجة واجبة فيما لا معصية فيه، ولكن عليها أن تتعامل بذكاء وفطنة في صلة الرحم، بحيث لا تحدث خلافات أو مشاكل بين الطرفين، مع مراعاة الضرورة والقدرة على أداء هذه الزيارات أو التواصل.

وشدد الدكتور محمود شلبي، على أن الزوج يجب أن يتفهم أن صلة الرحم وبر الوالدين من الأمور الواجبة، ولا يجوز طلب تركها، وأن الحل الأمثل هو التفاهم والتوافق بين الزوجين، مع الدعاء لله تعالى بالهداية والصلاح لجميع الأسر.

