للحصول على تأشيرة سفر.. خطوات استخراج شهادة تحركات أونلاين

تقدم وزارة الداخلية حزمة متنوعة من الخدمات لتسهيل حصول المواطنين على المستندات الرسمية دون تعقيد، ومن ضمن هذه الخدمات إمكانية استخراج شهادة التحركات بشكل إلكتروني.

وتُعد هذه الشهادة مستندًا رسميًا يوضح سجل تنقلات الفرد من وإلى البلاد عبر مختلف المنافذ، سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، خلال مدة زمنية محددة.

وتكتسب شهادة التحركات أهمية خاصة لأنها تُطلب من قبل عدد من الجهات الرسمية، لا سيما السفارات الأجنبية، عند التقدم للحصول على تأشيرات السفر، حيث تساعد في إثبات تاريخ السفر والتنقلات السابقة.

وتُستخرج الشهادة بناءً على البيانات المسجلة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ويمكن لصاحب الشأن التقدم بطلبها بنفسه أو من خلال وكيل ينوب عنه بشكل قانوني، كما تأتي هذه الخدمة في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، مع ضمان دقة وسرعة إنجاز الإجراءات.

خطوات استخراج شهادة تحركات:

1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

2- استيفاء نموذج طلب شهادة التحركات وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة جواز السفر – صورة بطاقة الرقم القومي – خطاب موجه من الجهة الطالبة).

3- سداد الرسوم المقررة للخدمة إلكترونيًا.

4- اختيار وسيلة الاستلام سواء من مقر الإدارة العامة للجوازات أو عبر خدمة التوصيل للمنزل.

5- في حالة "الطلب المستعجل"، تُسلم الشهادة للمنزل خلال 3 أيام فقط.

