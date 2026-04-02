ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 5 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال طائلة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه الأموال بنحو "100 مليون جنيه"، وجاءت هذه العملية بعد رصد دقيق لتحركات المتهمين ومحاولاتهم المستمرة لإخفاء مصدر ثرواتهم غير المشروعة عبر صفقات وهمية فوريًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن المتهمين الخمسة حاولوا إضفاء صبغة شرعية على ثرواتهم لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، ومن جانب آخر، تضمنت عمليات الغسل تأسيس مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة للتمويه المالي، شراء مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات السكنية، امتلاك أسطول من السيارات والمركبات الحديثة بأسماء المتهمين وذويهم.

تجارة المخدرات

علاوة على ذلك، نجحت أجهزة الوزارة المعنية في حصر ورصد كافة ممتلكات المتهمين الناتجة عن تجارة المخدرات، تمهيداً لمصادرتها وفقاً للقانون. وفي السياق ذاته، شددت الداخلية على استمرار ملاحقة أباطرة الكيف وتتبع ثرواتهم لتجفيف منابع التمويل الإجرامي بشكل قاطع وصارم، حيث تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في أكبر قضية غسل أموال خلال الفترة الأخيرة، مع تكليف الجهات الرقابية بفحص كافة حساباتهم البنكية فوريًا.