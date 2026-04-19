تأجيل محاكمة 39 متهمًا في قضية خلية العملة لجلسة 13 يونيو

كتب : محمود الشوربجي

09:50 م 19/04/2026

تعبيرية عن محاكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 39 متهمًا، في القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بخلية العملة، لجلسة 13 يونيو المقبل للمرافعة.

تفاصيل محاكمة متهمي قضية خلية العملة

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون من الخامس وحتى الرابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين شاركوا جماعة إرهابية أسست على خلاف أحاكم القانون.

التهم الموجهة للمتهمين بقضية خلية العملة

كما وجه للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الثامن وحتى الثامن والعشرين تهم ارتكاب عملًا إرهابيًا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملة لخفض احتياطي البلاد من تلك العملات وكان من شان ذلك الإضرار بالنظم البنكية وبالاقتصاد الوطني.

منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي وموعد عودة الجثمان
هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
