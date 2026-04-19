قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق المتهم بقتل "أطفال اللبيني" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال فيصل"، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

إحالة أوراق متهم جريمة أطفال فيصل للمفتي

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد جميل، وعضوية المستشارين طارق إحسان فرج، وأسامة السكري، وطارق الحديني، وسكرتارية محمود متولي.

وكانت المحكمة قد قضت في جلسة 27 يناير الماضي، بإعدام المتهم شنقًا، بعد إدانته بقتل "أطفال اللبيني" (مصطفى وآدم وجنى) ووالدتهم "زيزي"، وذلك عقب أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

تطور عاجل في قضية أطفال اللبيني

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 2964 لسنة 2025، أن المتهم "أحمد.م"، صاحب محل طيور وأدوية بيطرية، قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن عقد العزم على التخلص منها، خشية افتضاح علاقته بها، فأعد لها مشروب "عصير مانجو" دس به مواد سامة، من بينها فوسفيد الزنك (سم فئران)، ومركبات فسفورية (مبيدات حشرية)، ومواد مخدرة، وعقار "كويتابكس"، ما أدى إلى وفاتها، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

الجنايات تُعيد أوراق قاتل أطفال فيصل للمفتي تمهيدًا للإعدام

وأضافت التحقيقات أن المتهم تخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الأسلوب، حيث دس لهم مواد سامة داخل مشروب، كما اصطحب الطفل الأصغر "مصطفى" وألقاه في مصرف مائي، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

