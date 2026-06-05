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"بلع جسم غريب".. فريق طبى ينجح فى إنقاذ حياة طفل من ذوي الهمم بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

07:03 م 05/06/2026
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    إزالة جسم غريب من قولون طفل بالشرقية
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    فريق طبى ينجح فى إنقاذ حياة طفل
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    فريق طبى ينجح فى إنقاذ حياة طفل

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نجح الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبوحماد المركزي في إنقاذ حياة طفل من ذوي الهمم يبلغ 12 عامًا، بعد استخراج جسم غريب من القولون باستخدام منظار القولون لأول مرة بالمستشفى، دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

تفاصيل الحالة الطبية

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو يعاني من ابتلاع جسم غريب، مما شكل خطرًا على حالته الصحية وهدد بحدوث مضاعفات خطيرة. وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وتجهيز غرفة المناظير للتعامل مع الحالة.

استخراج الجسم الغريب ومتابعة الحالة

تمكن الفريق الطبي من استخراج الجسم الغريب بنجاح، وتبين أنه “عصا مصاصة”، مع متابعة حالة الطفل حتى استقرارها وخروجه من المستشفى وهو بحالة جيدة.

أهمية الإنجاز الطبي

أكد وكيل الوزارة أن هذا النجاح يُعد إضافة جديدة لإنجازات مستشفى أبوحماد المركزي، ويعكس التطور في وحدة المناظير وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة دون الحاجة لتدخل جراحي.

إشادة بالجهود الطبية

وأشار مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية إلى أن التدخل الطبي تم ضمن قائمة شملت 9 حالات مناظير متنوعة، بمشاركة فريق طبي متكامل من الأطباء والتمريض والفنيين، تحت إشراف قيادات مديرية الصحة بالشرقية. ووجّهت المديرية الشكر لجميع القائمين على هذا النجاح تقديرًا لجهودهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

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مستشفى أبوحماد المركزي إنقاذ حياة طفل صحة الشرقية

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