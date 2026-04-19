كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وتهديد آخرين بإلحاق الأذى بهم باستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

فيديو بلطجة يكشف واقعة اعتداء بسبب الميراث

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد المجني عليهم، وهم أحد الأشخاص وزوجته (مصابة بكدمات متفرقة) ونجلته، وجميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية.

وبسؤالهم، قرر الأول تضرره من نجل شقيقه، الظاهر بمقطع الفيديو، لقيامه بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات بينهم حول الميراث.

خلافات ميراث تتحول لبلطجة في فيديو متداول

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وهو عاطل مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته سلاحان أبيضان.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

