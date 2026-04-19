فيديو مثير | عاطل يهدد أسرة بسلاح أبيض بسبب الميراث بالقليوبية.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

03:43 م 19/04/2026

عاطل يهدد أسرة بسلاح أبيض بسبب الميراث بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وتهديد آخرين بإلحاق الأذى بهم باستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

فيديو بلطجة يكشف واقعة اعتداء بسبب الميراث

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد المجني عليهم، وهم أحد الأشخاص وزوجته (مصابة بكدمات متفرقة) ونجلته، وجميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية.

وبسؤالهم، قرر الأول تضرره من نجل شقيقه، الظاهر بمقطع الفيديو، لقيامه بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات بينهم حول الميراث.

خلافات ميراث تتحول لبلطجة في فيديو متداول

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وهو عاطل مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته سلاحان أبيضان.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أزمة الوقود تضرب شركات الطيران العالمية: إلغاء خطوط ومئات الرحلات
أزمة الوقود تضرب شركات الطيران العالمية: إلغاء خطوط ومئات الرحلات

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
خلص عليها في شهر العسل.. المشدد 7 أعوام للمتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ
خلص عليها في شهر العسل.. المشدد 7 أعوام للمتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ

مطالب برلمانية بخفض البنزين جنيهين.. وخبراء يردون: هل تستجيب الحكومة؟
مطالب برلمانية بخفض البنزين جنيهين.. وخبراء يردون: هل تستجيب الحكومة؟
إيران: مضيق باب المندب في أيدي "الحوثيين" وأي مكر سيواجه ردًا متسلسلًا
إيران: مضيق باب المندب في أيدي "الحوثيين" وأي مكر سيواجه ردًا متسلسلًا

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)