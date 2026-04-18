قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الهيكل الإداري” إلى جلسة 2 يونيو المقبل، لفض الأحراز.

محاكمة 43 متهمًا في "الهيكل الإداري" لـ2 يونيو

وتنظر المحكمة القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تتعلق بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام للجماعة مع العلم بأغراضها، إضافة إلى اتهامات لعدد منهم بتمويل الإرهاب عبر جمع وحيازة وإمداد الجماعة ببيانات ومعلومات لاستخدامها في أنشطتها الإجرامية.

