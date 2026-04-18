الجنايات تؤجل محاكمة 43 متهمًا في "الهيكل الإداري" لـ2 يونيو

كتب : صابر المحلاوي

08:35 م 18/04/2026

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الهيكل الإداري” إلى جلسة 2 يونيو المقبل، لفض الأحراز.

وتنظر المحكمة القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تتعلق بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام للجماعة مع العلم بأغراضها، إضافة إلى اتهامات لعدد منهم بتمويل الإرهاب عبر جمع وحيازة وإمداد الجماعة ببيانات ومعلومات لاستخدامها في أنشطتها الإجرامية.

محكمة جنايات الإرهاب النيابة العامة جماعة الاخوان قضية الهيكل الإداري

