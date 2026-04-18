كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة مبلغ مالي من داخل المحل الخاص به بمحافظة سوهاج.

كشف ملابسات سرقة محل بسوهاج

وبالفحص، تم تحديد مالك المحل، وبسؤاله أيد الواقعة واتهم الشخص الظاهر بالفيديو بسرقة المبلغ بأسلوب "المغافلة".

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

