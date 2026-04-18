أحيا عبده سليمان نجل الفنان الراحل سليمان عيد ذكرى رحيل والده الذي يوافق اليوم 18 أبريل.

نشر عبده سليمان عيد صورة لوالده عبر صفحته على انستجرام وكتب عليها: "الذكرى السنوية الأولى 18/04/2026، عدت سنة على فراقك يا ابويا و كأن كل حاجه كانت إمبارح، كل حاجه وحشه وملهاش طعم من غيرك في الدنيا".

وتابع: "لسه وجع فراقك في قلوبنا وهيفضل زي ما هو، ربنا يرحمك يا طيب يا أحسن أب في الدنيا ويجمعنا بيك على خير، نعيش ونفتكرك دايما بالخير يا أغلى الناس، ادعوا لبابا و لكل أموات المسلمين ربنا يرحمهم ويغفرلهم جميعا".

رحيل الفنان سليمان عيد

رحل الفنان سليمان عيد عن عالمنا في 18 أبريل 2025، وترك ورائه إرثا فنيا استثنائيا تعاون خلاله مع نخبة من ألمع النجوم، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء ذكرى رحيل سليمان عيد، وشاركوا الجمهور والمتابعين رسائل مؤثرة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر مشاركات سليمان عيد الفنية

كانت آخر مشاركات سليمان عيد الفنية بفيلم "موسم حصاد الكاكا" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم وسط مغامرة مليئة بالإثارة والفوضى، حول محاولة تهريب لوحة نادرة لبيكاسو من مصر على يد عضو مافيا إسباني، لكنها تصطدم بثلاثة شباب مصريين ينقلون فاكهة الكاكا، الأحداث تتصاعد مع هويات خاطئة، سرقات فنية، ومطاردات دولية.

وشارك ببطولة الفيلم كل من محمود حافظ، محمد ثروت، حمزة العيلي، سامي مغاوري، إخراج معتز حسام.

