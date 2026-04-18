قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 292 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع الخامس" إلى جلسة 3 يونيو المقبل لسماع الشهود.

محاكمة 292 متهمًا في "خلية داعش التجمع"

وكشف أمر الإحالة أن بعض المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع تدريب عناصر الخلية على تنفيذ أعمال إرهابية.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام للجماعة مع العلم بأغراضها، إلى جانب اتهامات لبعضهم بتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين