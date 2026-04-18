لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 292 متهمًا في "خلية داعش التجمع" لـ3 يونيو

كتب : صابر المحلاوي

08:40 م 18/04/2026

محاكمة 292 متهمًا في "خلية داعش التجمع" 

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 292 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع الخامس" إلى جلسة 3 يونيو المقبل لسماع الشهود.

محاكمة 292 متهمًا في "خلية داعش التجمع"

وكشف أمر الإحالة أن بعض المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع تدريب عناصر الخلية على تنفيذ أعمال إرهابية.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام للجماعة مع العلم بأغراضها، إلى جانب اتهامات لبعضهم بتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا

