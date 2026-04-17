استشاطت "ن. ع." غضبًا بعدما غاب زوجها عن المنزل ليلة كاملة، وبدأت الشكوك تنهش عقلها شيئًا فشيئًا، حتى تحولت لحالة من الترقب الممزوج بالقلق والغضب في آن واحد.

وعند عودته في اليوم التالي، جلست أمامه في صمت ثقيل، تحاول أن تلتقط منه إجابة تُنهي هذا الغموض، قبل أن تبدأ المواجهة بينهما بسيل من الأسئلة، ومع الضغط المتواصل منه عليها، خرج الاعتراف الصادم: “تزوجت واحدة تانية”.

اعتراف بالزواج الثاني ينتهي بـ5 طعنات قاتلة

في تلك اللحظة، تغيّر كل شيء، وكأن الكلمات كانت صفعة أشعلت بركان الغضب بداخلها، فلم تتمالك أعصابها، واندفعت إلى المطبخ في حالة هيستيرية، تبحث عن أي شيء يفرغ ما بداخلها من ألم وغضب.

لم تمر لحظات حتى عادت ممسكة بسكين حاد، وانهالت عليه طعنات متتالية بلا وعي، حتى وجهت له 5 طعنات أنهت حياته في الحال، ليسقط جثة هامدة وسط ذهول المكان.

على صوت الصراخ والاستغاثات، هرع عدد من الأهالي إلى الشقة محل الواقعة، ليجدوا الزوج غارقًا في دمائه، بينما كانت الزوجة في حالة انهيار داخل المكان، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبإجراء الفحص والمعاينة تبين مقتل الزوج متأثرًا بإصاباته، وتمكنت القوات من ضبط الزوجة المتهمة داخل الشقة، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت باستكمال التحريات وسماع أقوال الشهود، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

