إعلان

الداخلية تضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين

كتب : صابر المحلاوي

07:45 م 17/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى، قيام 26 شركة سياحية بدون ترخيص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات سياحية وهمية والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام مسئولى 26 شركة سياحية بدون ترخيص بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يوهمون المواطنين بأن تلك الشركات مرخصة، بزعم تنظيم برامج سياحية ورحلات مختلفة، على خلاف الحقيقة، مع الترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اخبار الحوادث شركات سياحية النيابة العامة وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

نصائح طبية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان