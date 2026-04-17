كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى، قيام 26 شركة سياحية بدون ترخيص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات سياحية وهمية والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شركات وهمية تروج لرحلات سياحية وتستولي على أموال المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام مسئولى 26 شركة سياحية بدون ترخيص بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.



وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يوهمون المواطنين بأن تلك الشركات مرخصة، بزعم تنظيم برامج سياحية ورحلات مختلفة، على خلاف الحقيقة، مع الترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين