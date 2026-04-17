في واقعة مأساوية تكشف خطورة العنف المرتبط بالمخدرات، دفع صاحب مقهى حياته ثمنا لمحاولته منع تعاطي المواد المخدرة داخل مكان عمله بمنطقة برك الخيام مركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

بداية الخلاف في جريمة كرداسة



المجني عليه يستأجر مقهى مجاورا لمسجد بالمنطقة، فوجئ بتعاطي عدد من الأشخاص المواد المخدرة داخل المقهى، فحذرهم أكثر من مرة "عيب يا رجالة.. الكام دا مش هينفع هنا" لكن دون جدوى.

أحد المتواجدين عاطل له معلومات جنائية استشاط غضبا من حديث صاحب المقهى البسيط فنشبت مشادة كلامية بينهما سرعان ما تطورت إلى مشاجرة داخل المقهى.

كواليس جريمة كرداسة

في اليوم التالي، عاد المتهم وتشاجر مع القهوجي مجددا، لكن هذه المرة ليس بكلتا يديه ولكن بسلاح أبيض "مطواة" غرزها في قلب الضحية فأرداه قتيلا، قبل أن يفر هاربًا.

سجل إجرامي لمرتكب جريمة كرادسة

مفاجأة كشفتها تحريات المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة حول تورط المتهم في واقعة مماثلة قبل شهور قليلة أسفرت عن إصابة شخص بعجز في قدمه فعاد ليكرر فعلته إلا أن هذه المرة انتهت بالدم.

الشرطة نقلت جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة.

اقرأ أيضا:

