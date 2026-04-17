يعاني كثيرون من التهاب الحلق بشكل متكرر أو مزمن، وهو أمر قد يبدو بسيطًا لكنه أحيانًا يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

وبحسب تقارير طبية منشورة على مواقع صحية عالمية مثل Healthline، فإن استمرار التهاب الحلق يرتبط بعدة أسباب شائعة وأخرى أقل شيوعًا.

ما الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الحلق المزمن؟

أبرز الأسباب تكون العدوى الفيروسية المتكررة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، والتي تؤدي إلى تهيج مستمر في الحلق، خاصة مع ضعف المناعة أو التعرض المستمر للعدوى.

هل الحساسية تلعب دورًا؟

الحساسية من الغبار أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات قد تسبب التهابًا مزمنًا في الحلق، نتيجة سيلان الأنف الخلفي الذي يؤدي إلى تهيج الأنسجة.

ماذا عن الارتجاع الحمضي؟

يُعد الارتجاع المعدي المريئي من الأسباب المهمة، حيث يصعد الحمض من المعدة إلى الحلق، ما يسبب شعورًا بالحرقان والتهابًا متكررًا، خاصة في الصباح.

هل جفاف الهواء أو العادات اليومية تؤثر؟

التعرض للهواء الجاف، أو التدخين، أو التحدث لفترات طويلة، كلها عوامل تؤدي إلى إجهاد الحلق وتهيجه بشكل مستمر.

متى يكون التهاب الحلق مؤشرًا على مشكلة أخطر؟

في بعض الحالات، قد يكون السبب عدوى بكتيرية مزمنة، مثل التهاب اللوزتين، أو حتى مشكلات أكثر خطورة مثل الأورام (وهي حالات نادرة)، خاصة إذا استمر الألم لفترة طويلة دون تحسن.

