كيف يرى مسؤول عسكري إسرائيلي سابق اتفاق لبنان؟

أكد المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أن إسرائيل قد تجني فوائد كبيرة من الاتفاق مع لبنان، إلا أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، مشددا على أن العامل الأهم لاستقرار البلدين هو "مدى القدرة على نزع سلاح حزب الله".

معادلة الاستقرار أو الحرب

أوضح كونريكوس، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أنه في حال تم تجريد حزب الله من سلاحه عبر العملية الحالية مع الحكومة اللبنانية، فإن المنطقة ستشهد حالة من السلام والازدهار.

وحذّر المسؤول الإسرائيلي، من أن الفشل في تحقيق ذلك يعني "حتمية وقوع حروب ومواجهات صاروخية مستقبلا"، مؤكدا أن الأمر يتوقف على قدرة ورغبة الحكومة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها التي عجزت عنها سابقا.

خلاف حول وتيرة نزع السلاح

كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في يناير الماضي عن إتمام المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة في الجنوب، إلا أن إسرائيل اعتبرت تلك الخطوات "غير كافية على الإطلاق".

وتطور الموقف الرسمي اللبناني لاحقا بإعلان الأنشطة العسكرية للحزب "غير قانونية"، مع الإشارة إلى وجود تحديات في فرض السيطرة الكاملة على الأرض.

إعلان ترامب ودخول الاتفاق حيز التنفيذ

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن توافق الجانبين اللبناني والإسرائيلي على تنفيذ وقف إطلاق النار، والذي بدأ فعليا عند منتصف ليل الخميس الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك في أعقاب تصعيد عسكري واسع النطاق شهدته الجبهات في الآونة الأخيرة.