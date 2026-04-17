قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بالقاهرة

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، ويلقي الخطبة الشيخ ياسر غياتي وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

ومن المقرر أن يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "سعة رحمة الله تعالى باب الأمل وسبيل النجاة"، على أن تكون موضوع الخطبة الثانية "جريمة الانتحار".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.