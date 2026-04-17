إعلان

بث مباشر - شعائر صلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بالقاهرة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:06 م 17/04/2026

شعائر صلاة الجمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بالقاهرة

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، ويلقي الخطبة الشيخ ياسر غياتي وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

ومن المقرر أن يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "سعة رحمة الله تعالى باب الأمل وسبيل النجاة"، على أن تكون موضوع الخطبة الثانية "جريمة الانتحار".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

صلاة الجمعة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

14 طابقًا و1097 غرفة.. وصول السفينة "عايدة" إلى بورسعيد (صور)
أخبار المحافظات

14 طابقًا و1097 غرفة.. وصول السفينة "عايدة" إلى بورسعيد (صور)
بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق - صور
زووم

بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق - صور

عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور
زووم

عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور

إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري
رياضة عربية وعالمية

إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري
موقف بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية

موقف بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري