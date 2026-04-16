"سمارة" دفع حياته ثمنًا لشهامته.. تفاصيل جريمة الهرم المأساوية

كتب : محمد شعبان

07:47 م 16/04/2026 تعديل في 07:49 م

مسرح جريمة الهرم - تعبيرية

في مساءٍ بدا عاديًا كغيره من أمسيات منطقة الهرم غرب الجيزة، لم يكن أحد يتوقع أن يتحول مشهد يومي إلى جريمة مأساوية تهز القلوب. أصوات مرتفعة، مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص، ثم فجأة تتصاعد الأمور سريعًا لتتحول إلى مشاجرة عنيفة، تتشابك فيها الأيدي وتعلو الصرخات، وسط ذهول المارة ومحاولات متفرقة للتهدئة.

وسط هذا المشهد المضطرب، ظهر شاب طويل القامة يُدعى محمد، المعروف بين أصدقائه وجيرانه بلقب "سمارة" نسبة إلى لون بشرته ومسقط رأسه أقصى الجنوب.

الشاب الجنوبي لم يكن طرفًا في الخلاف، ولم تجمعه صلة بطرفي المشاجرة، لكنه تحرك بدافع إنساني خالص، مدفوعًا برغبة في إنهاء النزاع ومنع تفاقم العنف. اقترب بخطوات حذرة، محاولًا الفصل بين الأطراف وتهدئة الأجواء، غير مدرك أن تدخله سيضعه في قلب الخطر.

في لحظات، تغير كل شيء. تحولت نواياه الطيبة إلى مأساة، بعدما وجه إليه بعض أطراف المشاجرة اعتداءً عنيفًا باستخدام أسلحة بيضاء. لم تمنح الأحداث المتسارعة الشاب فرصة للنجاة أو حتى للانسحاب. سقط “سمارة” أرضًا، غارقًا في دمائه، بعد أن تعرض لإصابات متفرقة، كان أخطرها كسر في الجمجمة.

بلاغ عاجل وصل إلى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء محمد أمين بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل. لم تمر دقائق حتى تحركت قوات الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

هناك، تكشفت تفاصيل الواقعة المؤلمة، حاول المسعفون إنقاذ الشاب، لكن الإصابات التي لحقت به كانت بالغة، ليُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه، ويتم نقل جثمانه إلى المشرحة.

بدأت على الفور عمليات الفحص وجمع المعلومات، وعمل رجال المباحث بقطاع الغرب بقيادة العميد عمرو حجازي على تحديد هوية المتورطين في الواقعة استنادا إلى أقوال الشهود والتحريات المكثفة. لم يطل الوقت كثيرًا حتى تم ضبط المتهمين، في خطوة سريعة تهدف إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث المأساوي.

الهرم جريمة مشاجرة

