في مساءٍ بدا عاديًا كغيره من أمسيات منطقة الهرم غرب الجيزة، لم يكن أحد يتوقع أن يتحول مشهد يومي إلى جريمة مأساوية تهز القلوب. أصوات مرتفعة، مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص، ثم فجأة تتصاعد الأمور سريعًا لتتحول إلى مشاجرة عنيفة، تتشابك فيها الأيدي وتعلو الصرخات، وسط ذهول المارة ومحاولات متفرقة للتهدئة.

جريمة مأساوية في الهرم

وسط هذا المشهد المضطرب، ظهر شاب طويل القامة يُدعى محمد، المعروف بين أصدقائه وجيرانه بلقب "سمارة" نسبة إلى لون بشرته ومسقط رأسه أقصى الجنوب.

الشاب الجنوبي لم يكن طرفًا في الخلاف، ولم تجمعه صلة بطرفي المشاجرة، لكنه تحرك بدافع إنساني خالص، مدفوعًا برغبة في إنهاء النزاع ومنع تفاقم العنف. اقترب بخطوات حذرة، محاولًا الفصل بين الأطراف وتهدئة الأجواء، غير مدرك أن تدخله سيضعه في قلب الخطر.

مشاجرة تنتهي بجريمة الهرم

في لحظات، تغير كل شيء. تحولت نواياه الطيبة إلى مأساة، بعدما وجه إليه بعض أطراف المشاجرة اعتداءً عنيفًا باستخدام أسلحة بيضاء. لم تمنح الأحداث المتسارعة الشاب فرصة للنجاة أو حتى للانسحاب. سقط “سمارة” أرضًا، غارقًا في دمائه، بعد أن تعرض لإصابات متفرقة، كان أخطرها كسر في الجمجمة.

بلاغ عاجل وصل إلى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء محمد أمين بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل. لم تمر دقائق حتى تحركت قوات الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل جريمة الهرم

هناك، تكشفت تفاصيل الواقعة المؤلمة، حاول المسعفون إنقاذ الشاب، لكن الإصابات التي لحقت به كانت بالغة، ليُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه، ويتم نقل جثمانه إلى المشرحة.

بدأت على الفور عمليات الفحص وجمع المعلومات، وعمل رجال المباحث بقطاع الغرب بقيادة العميد عمرو حجازي على تحديد هوية المتورطين في الواقعة استنادا إلى أقوال الشهود والتحريات المكثفة. لم يطل الوقت كثيرًا حتى تم ضبط المتهمين، في خطوة سريعة تهدف إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث المأساوي.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين