في مشهد أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، ظهرت سيدة في الغربية بملابس خادشة للحياء وعليها آثار كدمات واضحة، لتبدأ قصة تكشف عن تفاصيل صادمة خلف الكاميرا.

مقطع مثير الجدل لـ "سيدة الغربية"

تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية، تظهر خلاله سيدة في حالة يُرثى لها، ما دفع الجهات المختصة للتحرك لكشف ملابسات الواقعة.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "سيدة الغربية"

بالفحص، حدد رجال المباحث هوية السيدة، وتبين أنها مصابة بكدمات متفرقة ولها معلومات جنائية. وبسؤالها، كشفت أن زوجها، وهو “نقاش” وله معلومات جنائية، اعتدى عليها بالضرب محدثًا إصاباتها، بل وهددها بإيذاء نجلها.

تفاصيل أخطر في واقعة "سيدة الغربية"

أوضحت السيدة أنها لم تحرر محضرًا بالواقعة وقت حدوثها، قبل أن تلجأ لاحقًا إلى طليقها، وهو عامل وله معلومات جنائية، طلبًا للمساعدة. وقام الطليق بتصوير المقطع ونشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل، ما أدى إلى انتشار واسع للفيديو وتحويل الواقعة إلى قضية رأي عام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المعتدي، والطليق القائم على التصوير والنشر، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

