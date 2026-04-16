متهم دهس أحد المارة في الشيخ زايد



في لحظات خاطفة، تحول طريق هادئ إلى مسرح لحادث مؤلم، بعد أن صدمت سيارة ملاكي أحد المارة بمنطقة الشيخ زايد وفر قائدها، تاركًا خلفه مصابًا وأسئلة كثيرة.

حادث تصادم في الشيخ زايد

كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالها شخص من قائد سيارة ملاكى اصطدم به بالجيزة ولاذ قائدها بالفرار.

ملابسات حادث الشيخ زايد

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ببني سويف بتضرره من قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام به وإحداث إصابته بكسور وسحجات حال سيره بدائرة القسم.

القبض على المتهم بواقعة الشيخ زايد



أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها (موظف - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد؛ معللا هروبه خشية مسائلته قانونياً.

تحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية

