والد رضيعة الحسين الجامعي يتسلم طفلته داخل مستشفى الشرطة بعد تحريرها من الخطف

كتب : أحمد عادل

05:06 م 16/04/2026 تعديل في 06:31 م
تسلم والد رضيعة مستشفى الحسين الجامعي طفلته داخل مستشفى الشرطة، عقب نجاح الأجهزة الأمنية في تحريرها وضبط المتهمة باختطافها من داخل المستشفى.


وأفادت خالة الطفلة في تصريحات خاصة، أن والد الرضيعة كان برفقتها داخل مستشفى الشرطة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للطفلة مستقرة وجيدة، بينما توافد باقي أفراد الأسرة لإنهاء إجراءات الاستلام.

وكانت قد كشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تتبع خط سير المتهمة عبر تفريغ كاميرات المراقبة، والتي رصدت تحركاتها منذ لحظة مغادرتها المستشفى وحتى وصولها إلى منطقة التجمع، حيث تم ضبطها وبحوزتها الرضيعة.

وتبين من الفحص أن الواقعة بدأت بعد ساعات من ولادة الطفلة، حيث تسلمتها والدتها وهي في حالة صحية مستقرة، إلا أن شعورها بالإرهاق دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة لمساعدتها في حمل الطفلة، قبل أن تستغل الأخيرة الموقف وتغافل الأم وتختطف الرضيعة وتغادر المكان، خاصة بعد مغادرة الجدة الغرفة لشراء بعض المستلزمات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة الطفلة إلى أسرتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
الأزهر

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
حوادث وقضايا

قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
حقيقة فتح شاطئ النخيل أمام الجمهور في الإسكندرية.. المصايف توضح| بيان
أخبار المحافظات

حقيقة فتح شاطئ النخيل أمام الجمهور في الإسكندرية.. المصايف توضح| بيان
استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين