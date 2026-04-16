لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"

تسلم والد رضيعة مستشفى الحسين الجامعي طفلته داخل مستشفى الشرطة، عقب نجاح الأجهزة الأمنية في تحريرها وضبط المتهمة باختطافها من داخل المستشفى.



وأفادت خالة الطفلة في تصريحات خاصة، أن والد الرضيعة كان برفقتها داخل مستشفى الشرطة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للطفلة مستقرة وجيدة، بينما توافد باقي أفراد الأسرة لإنهاء إجراءات الاستلام.

وكانت قد كشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تتبع خط سير المتهمة عبر تفريغ كاميرات المراقبة، والتي رصدت تحركاتها منذ لحظة مغادرتها المستشفى وحتى وصولها إلى منطقة التجمع، حيث تم ضبطها وبحوزتها الرضيعة.

وتبين من الفحص أن الواقعة بدأت بعد ساعات من ولادة الطفلة، حيث تسلمتها والدتها وهي في حالة صحية مستقرة، إلا أن شعورها بالإرهاق دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة لمساعدتها في حمل الطفلة، قبل أن تستغل الأخيرة الموقف وتغافل الأم وتختطف الرضيعة وتغادر المكان، خاصة بعد مغادرة الجدة الغرفة لشراء بعض المستلزمات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة الطفلة إلى أسرتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.