إعلان

محاكمة المتهم بدهس الطفل ياسين فى حلوان اليوم

كتب : محمود الشوربجي

08:30 ص 16/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تنظر محكمة جنح حلوان، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهم بدهس الطفل ياسين في حلوان، والذي أصيب بجروح بالغة توفى على أثرها داخل المستشفى.

تفاصيل دهس الطفل ياسين في حلوان

وتعود تفاصيل الحادث، عندما كان الطفل ياسين البالغ من العمر الثالثة عشر من عمره، يقود دراجته "سكوتر" في أحد شوارع المعادي، قبل أن يتعرض لعطل مفاجئ أجبره على التوقف بجانب الطريق.


استوقف الطفل عامل دليفري لمساعدته في إصلاح العطل، إلا أن القدر لم يمهله طويلًا، حيث فوجئ العامل بسيارة مسرعة تدهس الطفل وتصطدم بعدها بسيارة أخرى وأتوبيسين تابعين لإحدى الشركات القريبة من موقع الحادث.


كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بالواقعة يفيد بوجود طفل متوفى جراء حادث سير أمام إحدى الشركات بمنطقة المعادي.


انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارة إسعاف، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى المبرة بالمعادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دهس الطفل ياسين حلوان محاكمة الطفل ياسين أخبار الحوادث النيابة العامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان