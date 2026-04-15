بعد إخلاء سبيلها.. ما الاتهامات الموجهة لـ لوبا الحلو في واقعة شبل السيرك؟

بعد إصابة طفلة.. الكشف على شبل الأسد في واقعة سيرك العجوزة



كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة إصابة طفلة داخل السيرك القومي بالعجوزة، عن تفاصيل جديدة بشأن المسؤولية عن الحادث.

وقالت لوبا الحلو، مدربة الأسود، إن الشبل المستخدم في التصوير مع الزوار صغير وغير شرس، ومعتاد على التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه حاصل على جميع التطعيمات اللازمة، ويتم استخدامه بعد انتهاء العروض لالتقاط الصور التذكارية.

في المقابل، أوضحت التحقيقات أن بنود التعاقد تُحمل المدربة مسؤولية اتخاذ إجراءات التأمين اللازمة لحماية الزوار والحيوانات، وأن نشاط التصوير يتم تحت إشرافها.

ومن جانبها، اتهمت أسرة الطفلة إدارة السيرك القومي بالإهمال، مؤكدة أن الواقعة حدثت في ظل غياب الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات السلامة الكافية.

وكشفت معاينة النيابة العامة في واقعة إصابة طفلة داخل السيرك القومي بالعجوزة، أن شبل الأسد يبلغ من العمر نحو 5 أشهر ولا يمتلك أنيابًا، ما يرجح أن الإصابة التي لحقت بالطفلة جاءت نتيجة "خربوش" بالأظافر وليس عقرًا.

وأوضحت المعاينة أن صغر سن الطفلة كان عاملًا في تأثرها بالإصابة، رغم عدم استخدام أنياب الحيوان، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حسام نصار رئيس نيابة العجوزة، وتحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، تشكيل لجنة من الطب البيطري ووزارة البيئة، للكشف وفحص شبل الأسد المتسبب في واقعة إصابة طفلة داخل السيرك القومي بالعجوزة، وذلك للوقوف على حالته الصحية والتأكد من حصوله على التراخيص اللازمة والتطعيمات المطلوبة.

فحص شبل الأسد في واقعة سيرك العجوزة

ويأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث، حيث من المقرر أن تحدد اللجنة مدى التزام إدارة السيرك بالاشتراطات البيطرية وقواعد السلامة في التعامل مع الحيوانات.

وكشفت التحقيقات، عن الاتهامات الموجهة إلى لوبا الحلو، مدربة الأسود بالسيرك القومي بالعجوزة، وذلك عقب قرار إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في واقعة تعرض طفلة لهجوم شبل أسد.

الاتهامات الموجهة لـ لوبا الحلو

ووجهت النيابة العامة إلى لوبا الحلو تهمة الإصابة الخطأ، على خلفية إصابة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجرح قطعي في الوجه والرأس، أثناء التقاط صور تذكارية مع شبل داخل السيرك.

وتستند الاتهامات إلى وجود شبهة إهمال في إجراءات تأمين الحيوان، والسماح باستخدامه في التصوير مع الزوار خارج نطاق العروض، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، كما تستمع إلى أقوال شهود العيان وأسرة الطفلة، إلى جانب مسؤولي إدارة السيرك، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وقالت لوبا الحلو خلال التحقيقات التي باشرها كريم عبد الرازق وكيل أول نيابة العجوزة على مدار 8 ساعات أن الشبل ليس شرسا وغير معتاد الهجوم على زوار السيرك ويتم استخدامه في التصوير معهم، كما أن الشبل حاصل على كافة التطعيمات اللازمة.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة داخل السيرك، كما كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة الطفلة ومسؤولي ادارة السيرك، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وكلفت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة إلى مقر السيرك القومي لمعاينة موقع حادث تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لهجوم أسد صغير "شبل" أثناء وجودها داخل السيرك، أسفرت عن إصابتها بعدة إصابات.

وكشفت التحقيقات التي استمرت قرابة 8 ساعات ومازالت جارية حتى الآن، أن الواقعة حدثت خارج عرض السيرك، موضحة أن أحد العمال كان يحمل شبل صغير بدون أنياب خارج الأسوار لالتقاط الصور التذكارية معه، وخلال التقاط الطفلة للصورة وقع الحادث عندما أصابها الأسد بـ"خرابيش" واستدعى الأمر تقطيب الجرح لعمقه.

وكانت مستشفى العجوزة العام قد استقبلت الطفلة وهي تعاني من جروح خطيرة في الوجه والرأس، وفاقدة للوعي، عقب تعرضها لهجوم من أسد صغير أثناء محاولة التقاط صور تذكارية خارج صالة العرض، من مصور يلتقط صور مع الأسد مقابل مبلغ مالي حيث باغت الحيوان الطفلة وأصابها بـ"خرابيش" في الوجه والرقبة والرأس.



ووفقًا للتقارير الطبية الأولية، استقرت حالة الطفلة بعد خضوعها للإسعافات والفحوصات والعلاجات اللازمة، وخضعت لتقطيب الجرح بـ ٩ غرز فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها عقب تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

