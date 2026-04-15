بسبب الترند.. ضبط صانع محتوى بالمنوفية لنشره فيديوهات خادشة للحياء

كتب : عاطف مراد

08:34 م 15/04/2026

Captureضبط صانع محتوى بالمنوفية لنشره فيديوهات خاد

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط صانع محتوى بالمنوفية لنشره فيديوهات خادشة للحياء


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة السادات بمحافظة المنوفية.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه، إلى جانب الأدوات المستخدمة في التصوير.

اعترافات المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء

وبمواجهة المتهم، اعترف بنشر المقاطع المشار إليها على صفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

