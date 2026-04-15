كشفت إحدى شاهدات العيان على حادث تعرض طفلة لهجوم داخل السيرك القومي بالعجوزة، أن الطفلة تعرضت للعقر من قبل الأسد أثناء سيرها برفقة والدتها.

وأوضحت الشاهدة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الطفلة تُدعى "فاتن عبدالله" 3 سنوات، وقد هاجمها الأسد المخصص لالتقاط الصور مع الزوار، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية في الوجه والرأس.

وأضافت أن الأسد أمسك بالطفلة وظل ممسكًا بها لنحو 3 دقائق، بينما حاول والدها وخالها والمتواجدين تخليصها من فمه، في ظل غياب تام لمدربي السيرك والمسؤولين عن الحيوان.

واختتمت قائلة: "الأسد مش صغير في حجم كلب كبير، وعقر وجه الطفلة".

التحقيق في هجوم شبل أسد على طفلة بالعجوزة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الواقعة حدثت خارج أسوار عرض السرك، موضحة أن أحد العمال كان يحمل شبل صغير خارج الأسوار لالتقاط الصور التذكارية معه، وخلال التقاط الطفلة للصورة وقع الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين أن الواقعة حدثت أثناء وجود الطفلة في منطقة مخصصة لمرور الزوار، قبل أن يباغتها الأسد أثناء التقاط صور تذكارية، ما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الوجه 9 غرز.

وكانت مستشفى العجوزة العام قد استقبلت الطفلة وهي في حالة إغماء وتعاني من إصابات خطيرة، قبل أن تتلقى الإسعافات والعلاج اللازم، حيث استقرت حالتها الصحية لاحقًا.

ووفقًا للتقارير الطبية الأولية، استقرت حالة الطفلة بعد خضوعها للإسعافات والفحوصات والعلاجات اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها عقب تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.





