الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على أجنبي وسرقة جواز سفره في الجيزة

كتب : عاطف مراد

07:42 م 15/04/2026

الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على أجنبي وسرقة جواز

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول من تعرضه للاعتداء والسرقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الاعتداء على أجنبي وسرقة جواز سفره في بولاق الدكرور

بالفحص، تم تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث قرر أنه أثناء سيره لشراء بعض المستلزمات استوقفه 3 أشخاص وطلبوا منه هاتفه المحمول لإجراء مكالمة، وحال رفضه تعدوا عليه بالضرب واستولوا على جواز سفره ومبلغ مالي كان بحوزته.

كشف هوية الجناة بالعتداء على أجنبي بالجيزة

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بذات الدائرة، وعُثر بحوزتهم على سلاح أبيض والمبلغ المالي المستولى عليه.

اعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة وتمزيق جواز السفر لإخفاء معالم الجريمة

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بقيامهم بتمزيق جواز سفر المجني عليه وإلقائه بالطريق العام لإخفاء معالم الجريمة، حيث تم العثور على بعض أوراقه لاحقًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

