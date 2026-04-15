إيرادات مصر قفزت 25% في النصف الأول من العام المال

بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري، فإن إجمالي إيرادات مصر من المصادر الخمسة قفزت إلى نحو 56.84 مليار دولار (من يوليو إلى ديسمبر 2025) مقابل 45.58 مليار دولار من الفترة المناظرة بزيادة 11.26 مليار دولار في 6 أشهر.



تتمثل مصادر من الخمس مصادر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمصر 13.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى نحو 9.5 مليار دولار.

جاء تحسن عجز الحساب الجاري بدعم تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم صفقة علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 29.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى نحو 22.1 مليار دولار.

عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى التدفق في شرايينها الرئيسية البنوك والصرافات بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكبر مورد للبلاد من النقد الأجنبي وتعكس زيادة الثقة في مرونة سعر الصرف الحالي.

ساهم ذلك في ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمصر بمعرفة غير المقيمين- المصريين العاملين بالخارج والأجانب- ارتفعت 37% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي.

الاستثمار الأجنبي المباشر

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 55% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 9.3 مليار دولار.

وأرجع التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى حصيلة صفقة علم الروم بالتعاون مع قطر.

قبل نهاية ديسمبر الماضي تسلمت مصر 3.5 مليار دولار من قطر مقابل تطوير أرض علم الروم المطلة على البحر الأحمر.

في 2024 وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير أرض رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

إيرادات السياحة

ارتفعت الإيرادات السياحية بمصر 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 10.2 مليار.

كانت إيرادات السياحة شهدت قفزة خلال 2025 وزيادة الحجوزات خاصة مع الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

إيرادات قناة السويس

ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 19% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 2.2 مليار دولار، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو.

هذا الارتفاع جاء بدعم زيادة الحمولة الصافية 16.1% إلى 284 مليون طن، وارتفع عدد السفن العابرة 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.

كانت إيرادات قناة السويس تلقت صفعة قوية خلال العام الماضي بسبب اضطرابات البحر الأحمر على إثر هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن العالمية للضغط على وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

حصيلة الصادرات

ارتفعت حصيلة الصادرات 12% إلى 20.89 مليار دولار لتستحوذ على 36.7% من إجمالي التدفقات.

ورغم ذلك ارتفع عجز الميزان التجاري بمصر 15.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى 31.75 مليار دولار بسبب ارتفاع مدفوعات الاستيراد التي زادت 13.9% إلى 52.65 مليار دولار.

وفي النهاية سجل ميزان المدفوعات الكلي الخاص بتعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عجزا بلع 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل عجز قدره 503 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.