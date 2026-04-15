وصول رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى إيران في إطار جهود الوساطة

كتب : وكالات

07:34 م 15/04/2026
    قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران (2)
    قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران (3)

وصل قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وكان في استقباله وزير الخارجية عباس عراقجي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية والوساطة الجارية.

ومن جانبها، نشرت وكالة "إرنا" الإيرانية، صورا لمراسم الاستقبال، حيث وصل الجنرال عاصم منير إلى العاصمة طهران ببدلته العسكرية، في ظل التحركات المكثفة التي تجريها إسلام آباد بهدف وقف الحرب في إيران والمنطقة.

