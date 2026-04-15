فاجأت خبيرة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، جمهورها بنشر رسالة رومانسية له عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

طليقة أحمد مكي توجه له رسالة رومانسية

ونشرت مي كمال الدين صورة لأحمد مكي وعلّقت عليها بكلمات تحمل طابعًا عاطفيًا على أنغام أغنية "ماتقلقش" للفنان عمرو دياب.

وكتبت مي كمال الدين: "ابتسامتك أنا أشتريها، بالحياة دي واللي فيها.. هو مين حسسني بيها غيرك إنت.. بحبك يا أحمد".

مي كمال الدين تكشف كواليس انفصالها عن أحمد مكي

وكانت مي كمال الدين قد كشفت في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة"، عن تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد مكي، مؤكدة أن العلاقة انتهت منذ فترة، وأنها حرصت على توضيح الأمر بعد تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل.

وأضافت أنها ترى أن ما حدث كان نتيجة ضغط وشهرة وتأثير المحيط، مؤكدة أن أحمد مكي لم يصدر منه أي أذى تجاهها، واصفة إياه بأنه شخص محترم وله مكانة كبيرة لديها.

الفنان أحمد مكي يحرص دائمًا على إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام.

آخر أعمال أحمد مكي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد مكي مسلسل "الغاوي" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: عمرو عبدالجليل، عائشة بن أحمد، محمد لطفي، أحمد كمال، تامر شلتوت، كرم جابر، أحمد علي، ومن إخراج ماندو العدل.

