

في إطار التزام النيابة العامة بتطوير منظومة عدالة الطفل، وتعزيز سبل حمايته وفقًا لأحكام الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، أذن النائب العام المستشار محمد شوقي بافتتاح عدد من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

النيابة العامة تطلق غرف تحقيق صديقة للطفل داخل مقار النيابات

وجاء افتتاح هذه الغرف ضمن فعالية موسعة عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلة منظمة اليونيسف في جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة وممثلي الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وتضمنت الفعالية عرضًا تقديميًا تناول أهمية هذه الغرف، وأهدافها، وآليات تشغيلها، والتجهيزات الفنية التي زُوِّدت بها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا للأطفال خلال مراحل التحقيق، تمكّنهم من الإدلاء بأقوالهم في إطار من الخصوصية والدعم، وتحد من الآثار السلبية المرتبطة بإجراءات التحقيق التقليدية.

النيابة تعزز عدالة الطفل بغرف تحقيق حديثة بالتعاون مع يونيسف

وروعي في تصميم هذه الغرف توافقها مع مختلف الفئات العمرية والحالات النفسية للأطفال، حيث تم ربطها تقنيًا بمكاتب رؤساء النيابة المختصين، إلى جانب تزويدها بوسائل رقابية حديثة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة واعتبارات الحماية والرعاية.

كما أطلقت النيابة العامة دليلًا نفسيًا إرشاديًا موجهًا لأعضاء النيابة، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال أثناء التحقيقات، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ النهج الإنساني في مباشرة الإجراءات.

غرف تحقيق تراعي نفسية الطفل وحقوقه

وأكدت النيابة العامة استمرارها في التوسع في إنشاء هذه الغرف بمقار النيابات على مستوى الجمهورية، ترسيخًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيزًا لمنظومة عدالة أكثر إنصافًا واحتواءً.