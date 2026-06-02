استشهد معاون شرطة بالحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته باختناق خلال أداء مهام عمله في إخماد حريق هائل اندلع بجراج أسفل عقار بحي العجمي غربي الإسكندرية.

كان معاون الشرطة "أحمد رضا البحيري"، 23 سنة، أصيب باختناق إثر الدخان الكثيف في الحريق المشار إليه، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل بلاغ حريق شارع الحنفية

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد باشتعال النيران داخل جراج سيارات بشارع الفردي متفرع من شارع الحنفية بنطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وانتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، حيث جرى فرض كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق.

ودفعت الأجهزة الأمنية بـ 7 سيارات إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق السكنية بالعقار أو المنشآت المجاورة لموقع الحادث.

احتراق 10 سيارات بسبب حريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في جراج يقع أسفل عقار سكني، ما أسفر عن اشتعال 10 سيارات تصادف وجودها داخل الجراج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون خسائر في الأرواح.

الإجراءات القانونية

حرر عن ذلك محضرًا بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.