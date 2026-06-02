أعلن جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، دخول عالم الحوسبة الشخصية مرحلة تاريخية جديدة عبر إطلاق معالجات فائقة القدرة تهدف إلى دمج وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة في صلب الأجهزة المكتبية والمحمولة.

وأوضح هوانج خلال كلمته في مؤتمر "كومبيوتكس" بتلفزيون تايوان، أن هذا التحول يمثل أول خط إنتاج يتم إعادة هندسته وتطويره بالكامل منذ 4 عقود، مشبها هذه الخطوة بثورة تحويل الهاتف التقليدي إلى هاتف ذكي.

إنفيديا ومواصفات حواسيب الذكاء الاصطناعي

تعتمد حواسيب إنفيديا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جيلها الجديد على معالج "إن 1 إكس" المتطور، والذي تم بناؤه وفق معمارية "آرم" بالتعاون مع شركة "ميدياتيك" التايوانية وشركة "مايكروسوفت".

تتكون هذه التوليفة التقنية من دمج وحدة معالجة الرسومات "بلاكويل" مع وحدة المعالجة المركزية الجديدة، بالإضافة إلى ذاكرة موحدة تصل سعتها إلى 128 جيجابايت.

ويتم تصنيع هذه المعالجات باستخدام تقنية "3 نانومتر" المتوفرة حصريا في تايوان، ما يمنحها كفاءة فائقة في استهلاك الطاقة وقدرة حسابية تتجاوز المعالجات التقليدية.

ووفقا لشركة "إنفيديا"، فإن الخطة الأولية تشمل طرح أكثر من 30 طرازا من الحواسيب المحمولة و10 أجهزة مكتبية، ستنتجها علامات تجارية كبرى مثل "ديل"، و"إتش بي"، و"لينوفو"، و"أسوس"، و"إم إس آي".

وستتميز هذه الأجهزة بنحافة فائقة تصل إلى 14 مليمترا في بعض الطرازات، مع أداء يعادل معالجات "آر تي إكس 5070" الرائدة، مستهدفة بذلك المبدعين واللاعبين ومطوري الأنظمة الباحثين عن أداء استثنائي.

إنفيديا ومستقبل حواسيب الذكاء الاصطناعي

يأتي اقتحام "إنفيديا" لسوق الحواسيب الشخصية كخطوة استراتيجية لمنافسة شركات "إنتل"، و"كوالكوم"، و"آبل"، مستفيدة من نمو سوق وحدات المعالجة المركزية الذي يقدر بحوالي 200 مليار دولار.

وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الشركة، تسعى لتجاوز العقبات التي تفرضها المعالجات التقليدية على تطور الذكاء الاصطناعي، حيث توفر معمارية "آرم" كفاءة أعلى في توزيع البيانات وتدريب النماذج الضخمة.

وفي سياق متصل، أعلن جينسن هوانج أن معالج "فيرا" المخصص لمراكز البيانات قد دخل مرحلة الإنتاج الكامل، حيث سيتم تزويد شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" وشركة "إكس إيه آي" التابعة لشركة "سبيس إكس" بهذه المعالجات بدءا من فصل الخريف.

وأشار إيان باك، نائب رئيس قسم الحوسبة فائقة الأداء، إلى أن معالجات "فيرا" قادرة على إنتاج الرموز بسرعة تفوق المعالجات الحالية بـ1.8 مرة، ما يعزز من قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التفكير لفترات أطول وتحقيق عائدات أكبر لمراكز البيانات، وهي رؤية تتماشى مع الطموحات التكنولوجية الكبرى التي قد يدعمها قادة عالميون مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار تعزيز التفوق التقني.